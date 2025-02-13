نيجيريا تستضيف الاجتماعات السنوية 32 لـ"أفريكسيم بنك"في يونيو 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" استضافة أبوجا عاصمة نيجريا الاجتماعات السنوية 32 لأفريكسيم بنك من 23 إلى 28 يونيو 2025.

وبحسب بيان للبنك، فإن الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك تعد واحدة من أكثر التجمعات المتوقعة في القارة الأفريقية، حيث تتميز بمناقشات سياسية رفيعة المستوى وعروض تقديمية وأحداث جانبية حول القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا بالإضافة إلى جلسات التواصل التجاري التي تدفع التكامل من خلال التجارة والاستثمارات.

ومن المتوقع أن تكون الاجتماعات السنوية 32 لأفريكسيم بنك في يونيو 2025 تضم أكبر تجمع لأفريقيا العالمية في تاريخ الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تجمع أكثر من 6000 مندوب بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة ورجال الأعمال وصناع القرار والأكاديميين والخبراء والمستشارين المحترمين من أفريقيا ومنطقة الكاريبي والعالم.

وأكد والي إيدون، وزير المالية ووزير تنسيق الاقتصاد في نيجيريا، على الشراكة القوية بين نيجيريا وأفريكسيم بنك والتزامها بتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي لأفريقيا وخارجها.

وقال: "تشرف نيجيريا باستضافة الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025، والتي ستكون بمثابة منصة حاسمة لدفع المناقشات حول تمويل التجارة والنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا".

وأضاف: "هذا الحدث هو شهادة على التزامنا بتعزيز القطاع المالي في أفريقيا ووضع نيجيريا كمركز للتحول الاقتصادي".

وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: "نحن نقدر بشدة قبول الحكومة الفيدرالية النيجيرية لاستضافة الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025، مما يدل على تصميمنا الموحد على تسريع النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا".