بزيادة 81%.. بنك الكويت الوطني مصر يربح 7.3 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الكويت الوطني مصر، زيادة صافي أرباحه خلال 2024 بنسبة 81% إلى نحو 7.3 مليار جنيه (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) مقابل نحو 4.021 مليار جنيه (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2023.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي إيرادات النشاط ارتفع 57% خلال 2024 إلى 13.5 مليار جنيه مقابل 8.7مليار جنيه قبل عام كما زاد صافي الدخل من العائد 66% خلال 2024 إلى 11.6 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه قبل عام.

وارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد 17% خلال 2024 إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من 2023 بنسبة.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية عام 2023 إلى 21.2% في نهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك 50% خلال 2024 إلى 196 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 131 مليار جنيه في نهاية 2023، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 37% إلى 104 مليارات جنيه بنهاية 2024 مقابل 76 مليار جنيه.

وزادت ودائع العملاء خلال 2024 51% لتصل إلى 160 مليار جنيه في نهاية 2024 مقابل 106 مليارات جنيه في نهاية عام 2023 .

وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت

الوطني: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأضافت البحر "تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية 2024 جاءت بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة.