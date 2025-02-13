بعثة من صندوق أبو ظبي للتنمية تزور مصر قريبًا لبحث مشروعات الشراكة بين الجانبين

كتبت- منال المصري:

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، خلال عقد عددا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، موقف برامج التعاون القائمة بين مصر والصندوق وسبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق.

وبحث الجانبان جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.

بدأت علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية عام 1974 حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.

وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليارات درهم إماراتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، تمويلات للمشروعات متناهية الصغر.