جهاز تنمية المشروعات يمول 100 تاكسي جديد في محافظة السويس

كتبت- منال المصري:

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس بروتوكول تعاون لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم، فإن البروتوكول يأتي بالتعاون مع شركتي التعاون للبترول ومصر للبترول مما يسهم في توفير فرص عمل لائقة كما يعمل على تطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة وتطوير وسائل المواصلات بالمحافظة.

وقال باسل رحمي إن بروتوكول التعاون الجديد سيقوم من خلاله الجهاز بتقديم تمويلات للراغبين في شراء السيارة الأجرة (التاكسي) يتم سداده خلال 6 سنوات.

كما تقوم المحافظة بإجراء القرعة لاختيار المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بالإضافة إلى مساهمة كل من شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول في تمويل السيارات مما يسهم في تخفيف العبء النهائي على صاحب السيارة، وفق رحمي.

كما سيتم العمل على مراعاة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي للعمل على الحفاظ على البيئة الساحلية والسياحية بمحافظة السويس.

وقال اللواء طارق الشاذلي محافظ إن المحافظة من خلال هذا البروتوكول الجديد ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مجال وسائل النقل الذي يحظى بقدرة كبيرة على النجاح والاستمرار.

وأضاف رحمي أن الجهاز قد ضخ بمحافظة السويس تمويلات وصلت إلى 452.1 مليون جنيه منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 استفاد منها 10.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالي 17 ألف فرصة عمل.

وحضر توقيع البروتوكول محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز وخالد نصر مدير المنطقة الثانية ومحمد عبد الشافي مدير فرع الجهاز بالمحافظة ولفيف من قيادات المحافظة.