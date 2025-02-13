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بعد قفزة أمس.. تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

10:13 ص الخميس 13 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 6 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس في بنكين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك الإلكترونية.

وكان سعر الدولار قفز بقيمة 25 قرشًا خلال تعاملات أمس.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.


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