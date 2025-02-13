الدولار بـ50.63.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-2-2025



كتب- محمد فتحي:

سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 13-2-2025 مع بداية التعاملات في البنوك المصرية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار وهو من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

ويشهد سعر الدولار اليوم الخميس، تطورات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

ومن المقرر أن يتغير سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الدولار الأمريكي بلغ 50 جنيها و63 قرشا.

- سعر اليورو 52 جنيه و 54 قرشا.

- سعر الريال السعودي 13 جنيها و50 قرشًا.

- سعر الدرهم الإماراتي 13 جنيها و78 قرشًا.

- سعر الدينار البحريني 134 جنيه و63 قرشًا.

- سعر الفرنك السويسري 55 جنيها و45 قرشًا.

- سعر الجنية الإسترليني 63 جنيها و2 قروش.

- سعر الدينار الأردني 71 جنيها و4 قروش.

- سعر الدينار الكويتي 164 جنيه و14 قرش.

- سعر الريال العماني 131 جنيها و66 قرشًا.

- سعر الريال القطري 13 جنيها و91 قرشًا.

يذكر أن سعر الدولار اتجاهه مقابل الجنيه وتراجع في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و 9 قروش، قبل نهاية التعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار ارتفع بنحو 25 قرشا خلال منتصف التعاملات الصباحية أمس الأربعاء، قبل أن يتراجع قبل نهاية التعاملات بعد زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة على أثر تمسك دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين.