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منها الأهلى ومصر.. ارتفاع سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:16 م الأربعاء 12 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 15 و41 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.




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