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البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية تمويل بـ 1.8 مليار جنيه لتمويل مشروع "سولانا" في زايد الجديدة

04:11 م الأربعاء 12 فبراير 2025

البنك التجاري الدولي

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد التابعة لمجموعة درة، لتمويل تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة.

وتعكس هذه الاتفاقية، وفق بيان البنك، ثقة البنك التجاري الدولي في مجموعة درة كشريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التشييد والبناء، وقدرة على تنفيذ مشاريع متميزة تلبي تطلعات السوق العقاري المصري. كما تأتي ضمن جهود البنك في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع ال…

وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى وثقته في مجموعة درة كشريك استراتيجي قادر على تنفيذ مشاريع تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس محمد درة، رئيس مجلس إدارة CRCجودة الخدمات التي يقدمها CIB ومؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البنك التجاري الدولي – مصر بدعم قطاع التشييد والبناء في مصر، وتأكيدًا على ثقته في قدرة مجموعة درة على تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في النمو الاقتصادي وتعزز التنمية العمرانية المستدامة.

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البنك التجاري الدولي اتفاقية تمويل مشروع سولانا
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