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بسبب زيادة الدولار.. صعود جماعي لسعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم

04:08 م الأربعاء 12 فبراير 2025

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كتبت- آية محمد:
ارتفع متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بنهاية التعاملات أمس، تأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 163.72 جنيه للشراء، و164.15 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

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زيادة الدولار الريال السعودي الدينار الكويتي
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