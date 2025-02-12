بعد تهديدات ترامب.. هبوط جماعي في أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية 25% على واردات الصلب والألمونيوم.

وتراجعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 1.92% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 96.21 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وتراجعت "إيثريوم" بنسبة 2.73% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 2.63 دولار.

كما انخفضت "إكس أر بي" بنسبة 2.93% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2.42 دولار.

وتراجعت دوجكوين بنسبة 3.55% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.25 دولار.

وتراجعت عملة ترامب بنسبة 4.35%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 15.39 دولار.