إعلان

بعد تهديدات ترامب.. هبوط جماعي في أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

02:31 م الأربعاء 12 فبراير 2025

العملات المشفرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية 25% على واردات الصلب والألمونيوم.

وتراجعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 1.92% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 96.21 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وتراجعت "إيثريوم" بنسبة 2.73% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 2.63 دولار.

كما انخفضت "إكس أر بي" بنسبة 2.93% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2.42 دولار.

وتراجعت دوجكوين بنسبة 3.55% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.25 دولار.

وتراجعت عملة ترامب بنسبة 4.35%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 15.39 دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

العملات المشفرة أسعار العملات المشفرة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا