بعد تهديدات ترامب.. هبوط جماعي في أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية 25% على واردات الصلب والألمونيوم.
وتراجعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 1.92% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 96.21 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".
وتراجعت "إيثريوم" بنسبة 2.73% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 2.63 دولار.
كما انخفضت "إكس أر بي" بنسبة 2.93% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2.42 دولار.
وتراجعت دوجكوين بنسبة 3.55% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.25 دولار.
وتراجعت عملة ترامب بنسبة 4.35%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 15.39 دولار.
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