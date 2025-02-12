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قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر خلال منتصف تعاملات اليوم

10:59 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 15 و 22 قرشًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.61جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

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