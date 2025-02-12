تراجع في بنكين..سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس والإسكندرية، ببداية تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.43 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.52 جنيه للبيع.