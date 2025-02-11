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أبو ظبي الإسلامي يتوقع هبوط معدل التضخم بمصر إلى 14% الشهر المقبل

02:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

محمد علي رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي

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كتبت- منال المصري:

توقع محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر خلال مؤتمر صحفي اليوم هبوط معدل التضخم السنوي إلى 14% و15% الشهر المقبل مقارنة 24% في يناير الماضي تأثرا بسنة الأساس.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 24% في يناير مقابل 24.1% في ديسمبر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري، النزول بمعدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية 2026.

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رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي محمد علي معدل التضخم التضخم السنوي
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