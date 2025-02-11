مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يرفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 10 آلاف جنيه

كتبت- منال المصري:

قال محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إنه تم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 10 آلاف جنيه خلال العام الجاري حيث رضاء العاملين تأني في أولويات المصرف.

كان المجلس القومي للأجور أقر أمس الأول زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها بداية من مارس المقبل.

وأوضح محمد على خلال مؤتمر صحفي اليوم أن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر حقق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي بزيادة 93% خلال 2024 ليتخطى نحو 9 مليارات جنيه بفضل جودة توظيف الأموال حيث قفز إجمالي أصول المصرف إلى 260 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 93 مليار جنيه في عام.

وأشار إلى أن المصرف يستهدف افتتاح 8 فروع جديدة خلال العام الجاري ليصل إجمالي فروعه إلى 80 فرعا على مستوى الجمهورية.