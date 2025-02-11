رئيس القطاع المالي لمصرف أبو ظبي الإسلامي: 80% من إجمالي عمولات البنك جاءت من تمويل التجارة

كتبت- منال المصري:

قال محمد شوقي رئيس القطاع المالي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر إن تمويل التجارة الخارجية يستحوذ على 80% من إجمالي عمولات المصرف خلال 2024.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر زاد 93% على أساس سنوي خلال 2024 إلى نحو 9 مليارات جنيه مقابل نحو 4.67 مليار جنيه في 2023 التي جاءت نتيجة أعمال حقيقية.



وأضاف شوقي أن المصرف الإسلامي أصبح يتصدر البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في مصر بحجم أصول بلغ نحو 260 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة بنحو 93 مليار جنيه خلال عام.



وأكد أن صافي الدخل من العائد ارتفع 70.9% خلال 2024 إلى نحو 15.25 مليار جنيه مقابل نحو 8.92 مليار جنيه قبل عام فيما وصل الدخل من الأتعاب والعمولات زاد 21.6% خلال 2024 إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 1.56 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد رصيد ودائع العملاء بنحو 57.4% خلال 2024 إلى نحو 199.98 مليار جنيه مقابل نحو 127 مليار جنيه قبل عام، بحسب شوقي.

فيما ارتفع إجمالي رصيد محفظة تمويلات وتسهيلات العملاء (بعد خصم خسائر الائتمان المتوقعة) 50.2% خلال 2024 إلى نحو 95.63 مليار جنيه مقابل نحو 63.62 مليار جنيه قبل عام.



وأشار محمد شوقي إلى أن حجم المخصصات بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وصل إلى 300% خلال 2024 انعكاسا للزيادة التحوط التي يتبناها المصرف.



وأضاف أن الجنيه المصري يمثل نحو 70% من إجمالي أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي.