سعر الريال السعودي للبيع يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفاع سعر الريال السعودي للبيع في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
بنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 13.34 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش بزيادة قرش للشراء والبيع.
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