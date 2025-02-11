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سعر الريال السعودي للبيع يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:42 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع سعر الريال السعودي للبيع في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

بنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.34 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش بزيادة قرش للشراء والبيع.

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سعر الريال السعودي بنك الأهلي بنك مصر
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