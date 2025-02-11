إعلان

انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:30 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 161.92 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش ، و 163.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.86 جنيه للشراء، و 133.51 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.74 جنيه للشراء بتراجع قرشًا ، و 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.32 جنيه للشراء ، و 70.90 جنيه للبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.94 للشراء و 36 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم