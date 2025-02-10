التضخم الأساسي يتراجع إلى 22.6% في يناير للمرة الرابعة على التوالي

كتبت- منال المصري:

أعان البنك المركزي المصري استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

وأوضح المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم، أن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري تراجع إلى 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في بيان صباح اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 24% في يناير مقابل 24.1% في ديسمبر الماضي.

فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، ارتفع إلى 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر 2024.

وارتأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب.

ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وفق بيان المركزي.