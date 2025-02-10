سعر الدولار اليوم يرتفع في 5 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و 3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 5 بنوك، بينما تراجع في بنكي قناة السويس والتعمير والاسكان، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.