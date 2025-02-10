سعر الدولار اليوم يرتفع في 5 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و 3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 5 بنوك، بينما تراجع في بنكي قناة السويس والتعمير والاسكان، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و50.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
فيديو قد يعجبك: