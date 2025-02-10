بنك التنمية الصناعية يطلق تطبيق الموبايل البنكي

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التنمية الصناعية عن إطلاق تطبيق الموبايل البنكي بهدف إتاحة الفرص لعملائه لتنفيذ معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان على مدار 24 ساعة يوميًا ومن أي مكان.

ويعكس إطلاق التطبيق، وفق بيان البنك اليوم، التزام البنك بتطوير خدماته الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.



كما يأتي ذلك ضمن استثمارات البنك في تحديث بنيته التحتية التكنولوجية لضمان تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

كما يوفر لتطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير الوقت والجهد للعملاء.

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، والتي ستتضمن ميزات إضافية لتعزيز تجربة العملاء.