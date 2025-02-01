مجموعة البنك العربي تربح مليار دولار خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة البنك العربي تحقيق أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصـصـات نحو مليار دولار خلال 2024 مقارنةً بـ 829.6 مليون دولار للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%.

ووفق بيانا للبنك اليوم، حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار خلال 2024. وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار.

كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار في 2024 في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار.

وبحسب البيان فإن مجلس إدارة البنك العربي أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.