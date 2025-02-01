إحذر هذه الرسالة والمكالمة.. حيل وألاعيب الهاكرز لاختراق الحسابات المصرفية في 11 نقطة

كتبت- منال المصري:

وقع عدد من عملاء البنوك خاصة من أصحاب المعاشات في فخ النصب واختراق حساباتهم بالبنوك خلال الفترة الأخيرة بعد التخلي عن الحذر والحيطة ومشاركة معلومات عن حساباتهم المصرفية مع مجهولين عبر رسائل هاتفية أو مكالمات هاتفية.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة ألاعيب وحيل الـ"هاكرز" لاختراق حسابات العملاء من خلال تلقي عملاء البنوك رسائل نصية أو مكالمة هاتفية يطلبون فيها بعض البيانات عن الحساب بحجة تحديث البيانات بشكل عاجل.

ودابت البنوك في الأونة الأخيرة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا ومواقعهم الإلكترونية ورسائل نصية بتحذير العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين لتجنب اختراق حساباتهم مؤكدين عدم اتصال موظفين البنك بالعملاء لطلب بيانات عن حساباتهم.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" أهم النصائح للعملاء للتحوط والحذر من اختراق الحساب المصرفي:

-الرقم التعريفي للكارت المدون على وجه البطاقة المصرفية مكون من 16 رقما.

- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية الكارت.

-الاسم بالكامل للعميل.

- آخر 3 أرقام مدونة على ظهر الكارت وهي من أهم المعلومات التي يحتاجها للبدء في السطو على حساب العملاء من خلال الإنترنت.

- توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية التي يزعم فيها المحتالون عرض إعادة أموال أو تعويض.

- لا تسمح لأي شخص لا تعرفه أو تثق فيه بالوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك، ولا سيما عن بُعد.

- كلمة سر تصلح لمرة واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key الخاص بك لأي شخص.

- كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول.

- كلمة سر أو رموز خدمة الإنترنت البنكية.

- تفاصيل شخصية ما لم تكن متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه.

- توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية، لا سيما إذا طُلب منك تقديم معلومات شخصية.

- توخَ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها التي تطلب منك تحديث أو التحقق من تفاصيلك الشخصية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي الشخصية أو تفاصيل الأمان، مثل كلمات سر/قيم Secure Key أو أرقام التعريف الشخصية للبطاقات الائتمانية/بطاقات الخصم.