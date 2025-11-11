إعلان

المركزي يسحب 177 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

كتب : منال المصري

12:47 م 11/11/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 176.8 مليار جنيه من فائض السيولة في 12 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح اليوم.

بحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 21.5%وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزي.

يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

لأول مرة منذ 4 أشهر عاد معدل التضخم على مستوى مدن مصر للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% خلال سبتمبر تأثرا بزيادة أسعار البنزين والسولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

