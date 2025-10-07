كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة للبنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري 29% خلال العام المالي 2024-2025 المنتهي فقي يونيو الماضي إلى 51 مليار دولار مقابل 39.57 مليار دولار بالعام السابق له.

جاء عجز الميزان التجاري بسبب ارتفاع فاتورة استيراد مصر من العام الخارجي بنحو 26.4% خلال العام المالي الماضي إلى 91.2 مليار دولار مقابل نحو 72.13 مليار دولار بالعام السابق له.

في المقابل ارتفعت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23.4% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى نحو 40.2 مليار دولار مقابل نحو 32.56 مليار دولار بالعام السابق له.

بعد الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 رفع البنك المركزي كافة القيود المفروضة على الاستيراد بشكل تدريجي بعد توحيد سعر الصرف ووفرة النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة ووفق مرونة سعر الصرف.