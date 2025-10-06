إعلان

في الأهلي ومصر وCIB.. سعر الدولار يهبط خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

12:29 م 06/10/2025

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 5 قروش، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.57 جنيه للشراء، و 47.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع. بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

