إعلان

سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:50 م 29/10/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء