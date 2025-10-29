انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.