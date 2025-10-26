إعلان

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

03:32 م 26/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و11 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيهًا للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

