تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد الخطيب:

12:24 م 15/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، برتاجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش لشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

