كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.01جنيه للشراء، و 13.05 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.58 جنيه للشراء، بزيادة 86 قرشًا، و 127.16 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.14 جنيه للشراء ، بزيادة 9 قروش، و 13.15 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش

سعر الدينار الأردنى: 66.97 جنيه للشراء، بزيادة 46 قرشًا، و 67.71 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 155.85 جنيه للشراء، بزيادة 1.07 جنيه ، و156.24 جنيه للبيع، بزيادة 1.01 جنيه.