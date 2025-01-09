الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025

كتبت- منال المصري:

يترقب مجتمع الأعمال والمال حزمة قرارات اقتصادية مرتقب صدورها خلال 2025 منها أسعار الفائدة وسداد التزامات خارجية على مصر، واستلام قروض جديدة، وحسم أسعار المحروقات السولار والبنزين.

وتتزايد حالة التفاؤل بين المصرفيين والاقتصاديين والمؤسسات الدولية بتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر خلال 2025 بعد تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتمسك بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

من فبراير 2024 بدأت مصر في خطوات التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي بعد استلام مصر 24 مليار دولار من شركة أبوظبي القابضة لتطوير مشروع رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على دفعات في فبراير ومارس ومايو الماضيين بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وساهمت هذه الصفقة في تراجع تفاقم أزمة النقد الأجنبي وعودة مصر إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء واستئناف قرض صندوق النقد الدولي وسد فجوة التمويل الخارجي.

اسعار الفائدة

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025 لحسم سعر الفائدة وسط توقعات ببدء المركزي بعكس اتجاهه المتشدد وخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات لدعم عجلة النمو.

جدول اجتماعات الفائدة:

الاجتماع الأول: يوم 20 من فبراير.

الاجتماع الثاني: يوم 17 من أبريل.

الاجتماع الثالث: يوم 22 مايو.

الاجتماع الرابع: يوم 10 يوليو.

الاجتماع الخامس: 28 أغسطس.

الاجتماع السادس: يوم 2 أكتوبر.

الاجتماع السابع: يوم 20 نوفمبر.

الاجتماع الثامن: يوم 25 ديسمبر.

التزامات خارجية على مصر

من المتوقع أن تسدد مصر نحو 22 مليار دولار خدمة دين (أٌقساط وفوائد قروض) خلال 2025، وفق ما أعلنه المركزي في وقت سابق.

في النصف الأول من 2025: تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار.

في الصنف الثاني من 2025: تُسدد مصر 8.663 مليار دولار.

قروض جديدة مرتقبة

من المتوقع أن تتلقى مصر حزمة قروض من مؤسسات مالية دولية خلال 2025 بأسعار فائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة بهدف دعم برنامج تمويل الإصلاح الاقتصادي.

في يناير الجاري: من المقرر أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 1.2 مليار دولار لمصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

في مارس: يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار.

في سبتمبر: يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار.

من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على صرف أكثر من مليار دولار لمصر، كما من المرجح أن تصرف مجموعة البنك الدولي أكثر من مليار دولار لمصر.

اجتماع لجنة تسعير المحروقات

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية 3 اجتماعات دورية بواقع اجتماع كل 3 أشهر خلال 2025 فيما قررت مصر تأجيل اجتماعات اللجنة 6 أشهر بعد زيادة الأسعار 3 مرات خلال 2024.

ويحين أول موعد للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل المقبل.

تصنيف مصر الائتماني

من المقرر أن تعلن مؤسسات التصنيف الدولية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف مصر الائتماني خلال 2025 وسط توقعات برفع درجتها الائتمانية والنظرة المستقبلية بعد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي.

كانت وكالة فيتش العالمية أعلنت العام الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 2019.

كما أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف على تصنيف مصر دون تغيير عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية.