لمكافحة غسل الأموال.. تعليمات مشددة من المركزي للبنوك للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، وذلك بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

ويأتي ذلك وفق كتاب دوري صادر من المركزي اليوم، في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وينشر مصراوي الدليل الاسترشادي الصادر للبنوك للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.