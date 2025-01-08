بعد تخطيها الـ 100 ألف.. البتكوين تعود مجددا للانخفاض مسجلة 95 ألف دولار

كتبت- آية محمد:

تراجعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 5.28% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 95.34 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

كانت البتكوين وصلت إلى نحو 108 ألف دولار قبل نهاية العام الماضي قبل أن تتذبذب صعودا وهبوطا فوق وتحت الـ100 ألف دولار.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 69 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.