سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي تباينا مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.75 جنيه للشراء ، و 13.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.76 جنيه للشراء، و 13.81 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

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