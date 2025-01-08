سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي تباينا مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.75 جنيه للشراء ، و 13.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 13.76 جنيه للشراء، و 13.81 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.
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