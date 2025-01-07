هاني توفيق يعلق على زيادة الدين 800 مليار في 3 أشهر ويحذر من "حلقة مفرغة"

كتبت- منال المصري:

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي على زيادة الدين العام للدولة بنحو 800 مليار جنيه في 3 أشهر خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني السابق له.

وقال توفيق على صفحته على "فيسبوك" "800 مليار جنيه زيادة فى الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت، لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها، ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة".

وأوضح أن اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى اصلاحات اقتصادية هيكلية، وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس السبب.

كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليار جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.

كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقى رأس الحكمة.

يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

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