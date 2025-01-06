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سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:14 م الإثنين 06 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و12 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، بينما استقر في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء ، و 50.7 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:

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