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استحقاق 1.3 تريليون جنيه في الشهادة 27% بحسابات العملاء ببنكي الأهلي ومصر

12:23 م الإثنين 06 يناير 2025

محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

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كتبت- منال المصري:

بدأ أكبر حصيلة في استحقاق للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بقيمة 1.3 تريليون جينه في حسابات العملاء ببنكي الأهلي ومصر بداية من أمس الأحد.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية "لميس الحديدي"، إن البنك يواصل طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء استحقاقها من أمس الأحد محددا صعوبة تحديد توقيت محدد لايقافها.

وجمعت البنك الأهلي من الشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% نحو 888 مليار جنيه خلال عام من طرحها، وفق ما قاله الإتربي.

كان أول طرح للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت الموافق 5 و6 يناير 2024 مع استحقاق نظيرتها السابقة 22.5% و25% وتلاها يوم 7 يناير إجازة رأس السنة.

محمد الإتربي البنك الأهلي المصري برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي بنك مصر
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