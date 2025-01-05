في 6 بنوك كبرى.. مصاريف فتح حسابات التوفير مع بداية 2025

كتبت- منال المصري:

فتح الحسابات المصرفية في البنوك تعد بوابة المرور لتعامل العملاء على كافة المنتجات والخدمات المصرفية والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.

مع بداية 2025 لم تقر 6 بنوك رسوما جديدة على فتح حسابات التوفير وبطاقات الخصم المباشر وتسري بنفس رسوم العام الماضي، وفق قائمة الأسعار المطبقة على مواقعها الإلكترونية.

في السطور التالية يقدم مصراوي مصروفات فتح حسابات التوفير والحد الأدنى لفتح الحساب في 6 بنوك كبرى.

البنك الأهلي المصري:

- فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 3 آلاف جنيه.

بنك مصر

- فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 3 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي

- فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- فتح حساب عادي "بلس": بقيمة 130 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 30 جنيها شهريا لتشغيل الحساب.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 500 جنيه.

بنك البركة

- فتح حساب عادي: بقيمة 130 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 30 جنيها شهريا لتشغيل الحساب.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- فتح حساب عادي: بقيمة 200 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 150 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 20 ألف جنيه.