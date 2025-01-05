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أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا تنخفض خلال تعاملات اليوم

10:09 ص الأحد 05 يناير 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.66 جنيه للشراء، و 164.70 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.79 جنيه للشراء، و 13.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.14 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا، و 134.95 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.87 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 71.01 جنيه للشراء، و 71.60 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي

أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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