القروض الشخصية ببنكي الأهلي ومصر في 2025

كتبت- منال المصري:

يطرحا بنكا الأهلي ومصر قروضا شخصية للعملاء المعروفة باسم القرض "النقدي" لإتاحة سيولة لدى العملاء لسداد بعض مشترياتهم في العام الجديد.

ويتيح البنكان الحكوميان القروض الشخصية للعملاء بضمان تحويل الراتب أو قيمة قسط القرض سواء للموظفين في القطاعي العام أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة.

ولا يتطلب القرض الشخصي إجراءات أو أوراق عديدة للحصول على القرض مثل المطبقة على البرامج الأخرى وتنحصر الأوراق حول تقديم شهادة إثبات دخل من جهة العمل موجهة باسم البنك، وبطاقة شخصية سارية، وإيصال مرافق حديث.

ويقدم مصراوي تفاصيل القرض الشخصي في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 12 عاما.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 2% إلى 3% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة، وفق مدة القرض.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 19.5% إلى 33% حسب حالة كل عميل.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 1500 جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 12 عاما.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 19.5% إلى 33% حسب حالة كل عميل.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفين جنيه لموظفي القطاع الخاص.