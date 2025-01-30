مورجان ستانلي يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 10% خلال العام الحالي

كتبت- منال المصري:

رجح بنك مورجان ستانلي أن هناك مجالا أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي وهي أكثر تفاؤلا من توقعات المحللين عند 6%.

وبحسب ما نشرته العربية، وتوقع البنك الأمريكي أن يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي.

كان جولدمان ساكس توقع خفض المركزي سعر الفائدة 14% خلال العام الجاري فيما رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفض سعر الفائدة بنحو 9% خلال 2025 بفعل استقرار سعر الجنيه وتراجع معدل التضخم.

كان معدل التضخم تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي.