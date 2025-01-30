بنك مورجان ستانلي يتوقع استقرار الجنيه مقابل الدولار خلال 2025 لهذه الأسباب

كتبت- منال المصري:

توقع بنك مورجان ستانلي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الجاري وسط مجموعة من العوامل المختلفة، وفق ما نشرته العربية.

وأرجع البنك توقعاته لاستقرار سعر الجنيه إلى السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.

ورجح مورجان ستانلي أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج.

تترقب مصر مرافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار تمهيدا لصرف الدفعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض.

وأضاف مورجان ستانلي أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في السوق يرون أن سعر الدولار مقابل الجنيه سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025، ليظل ضمن المستويات التي تشير إليها عقود الصرف الآجلة.

كان سعر الدولار قفز بنحو 66% مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.30 جنيه لكل دولار