الحدود اليومية والشهرية للمعاملات المالية عبر المحافظ الإلكترونية

كتبت- آية محمد:

تتباين الحدود القصوى اليومية والشهرية للمعاملات المالية للأفراد عبر المحافظ الإلكترونية بين شركات المحمول الأربعة، بعد أن حققت المحافظ انتشارا كبيرا بين المواطنين للدفع الإلكتروني.

وأصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة أساسية يعتمد عليها كثير من مستخدمي الهواتف المحمولة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة "إي آند، وفودافون، و"وي"، وأورنج".

إي آند "Etisalat Cash"

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

فودافون كاش "Vodafone Cash"

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 100 ألف جنيه شهريًا.

وي "WE Pay"

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

أورنج "Orange Cash"

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 200 ألف جنيه.

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