المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25% إلى 2.75%

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة 0.25% في أول اجتماع له خلال 2025 اليوم، بعد اتجاه التضخم إلى مستوى هبوطي.

ووفق بيان منشور على موقعه الإلكتروني اليوم، تراجعت سعر الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي، اعتبارًا من 5 فبراير 2025.

وأوضح المركزي الأوروبي أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح فقد استمر التضخم في التطور على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات الموظفين ومن المقرر أن يعود إلى هدف مجلس المحافظين البالغ 2% في الأمد المتوسط خلال هذا العام.

وتشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سوف يستقر عند مستوى الهدف على أساس مستدام، وفق البيان.

ومن ناحية أخرى أشار البيان إلى أن التضخم المحلي يظل مرتفعًا، مرجعا ذلك في الغالب إلى أن الأجور والأسعار في قطاعات معينة لا تزال تتكيف مع ارتفاع التضخم الماضي مع تأخير كبير.

لكن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، والأرباح تخفف جزئيًا من التأثير على التضخم، وفق البيان.