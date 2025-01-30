أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.02 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و163.06 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.33 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.73 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و133.36 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.25 جنيه للشراء بزيادة قرش، و70.83 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.