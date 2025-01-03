سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بين 4 قروش و 13 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

بنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع. بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.72 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

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