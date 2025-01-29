على خطى الفيدرالي.. الإمارات وقطر تثبت سعر الفائدة
كتبت- منال المصري:
أبقى البنك المركزي الإماراتي والقطري على سعر الفائدة دون تغيير اليوم تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
وأبقى البنك المركزي الإماراتي على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 4.4% وعلى نفس الخطى أبقى البنك المركزي القطري سعر الفائدة دون تغيير.
وحافظ البنك المركزي الأمريكي- الاحتياطي الفيدرالي- على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%و4.5% في أول قرار له بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.
وعاكس قرار الفيدرالي الأمريكي طلب ترامب بضروة خفض سعر الفائدة فورا من أجل خفض معدل التضخم وفق ما يعتقد.
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