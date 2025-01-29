سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء يتراجع في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك مصر: 13.32 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



البنك التجاري الدولي: 13.35 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.40 جنيه للبيع.







