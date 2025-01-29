انخفاض أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 161.99 جنيه للشراء بتراجع 18 قرشًا ، و 163.29 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.32 جنيه للشراء ، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.64 جنيه للشراء، و 13.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.78 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 133.34 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء ، و 13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.24 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 70.91 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

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