ماستركارد تتعاون مع بنك مصر لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع لتعزيز الشمول المالي عن طريق الجمعيات الرقمية

كتبت- منال المصري:

أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع بنك مصر و Money Fellows، التطبيق الرقمي للجمعيات أو الادخار والائتمان الدوريالنظام المعروف باسم ROSCA، لإطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا في مصر.



وستساهم هذه البطاقة في تمكين Money Fellows من تقديم حلول مالية مبتكرة تشمل التخطيط المالي، والادخار، وإمكانية الوصول إلى الائتمان.

وتعمل كل من ماستركارد وبنك مصر وMoney Fellows على تحسين تجربة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث يضم النظام المالي الرسمي في مصر 71.5% من السكان.

وتتيح بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقاً للمستخدمين الذين يبلغون 16 عامًا أو أكثر مجموعة من الحلول المالية الرقمية الشاملة تشمل إمكانية الشراء عبر الإنترنت وداخل المتاجر، بالإضافة إلى سهولة إجراء عمليات الإيداع والسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي.

بجانب خاصية تتبع الإنفاق، والاستمتاع بالعروض والخصومات الحصرية. كما يمكن لمستخدمي Money Fellows الاستفادة من استرداد نقدي (كاش باك) على كل معاملة، ويمكنهم الحصول على البطاقة مجانًا خلال مرحلة الإطلاق.

ومن جانبه قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع Money Fellows وماستركارد؛ حيث تمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية."

وأكد أنه من خلال إصدار أول بطاقة ROSCA مسبقة الدفع، يسعى البنك إلى تمكين شريحة أكبر من المجتمع، خاصة الشباب وفئة غير المتعاملين مع البنوك، للوصول إلى حلول مالية آمنة ومتطورة.

وأوضح أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية بنك مصر لدفع التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية تواكب الاحتياجات المتسارعة لعملائنا، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة، وذلك لأن قيم بنك مصر واستراتيجياته تعكس التزامه وتفانيه في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في مصر.

وقال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد، إن هذا التعاون يعكس التزامنا في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الشمول المالي.

ومن خلال إطلاق بطاقة Money Fellows المدفوعة مسبقًا فإننا ندعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، وخاصة للشباب ومختلف فئات المجتمع."