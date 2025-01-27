في أول مواجهة مع ترامب.. المركزي الأمريكي يبدأ اجتماعه غدا لحسم سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أولى اجتماعاته خلال 2025 على مدار يومين من غد الثلاثاء والأربعاء لحسم قرار سعر الفائدة على الدولار في أول مواجهة له مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي دعا إلى خفض الفائدة "فورا".

كان دونالد ترامب بعد حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية طلب بخفض سعر الفائدة فورا قائلا أعرف سعر الفائدة أكثر منهم في إشارة للقائمين بالبنك المركزي الأمريكي.

ويرى ترامب أن خفض سعر الفائدة سيقلل تكلفة الاقتراض على الشركات وبالتالي تراجع معدل التضخم، وهو ما يعد تدخل في قرارات السياسة النقدية.

كان الفيدرالي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد من رفع الفائدة إلى خفضها بنسبة 0.75% على مرتين في آخر اجتماعين بالعام الماضي لتتراجع إلى 4.5% و4.75%، بعد اتجاه التضخم إلى التراجع نحو المستهدف قرب 2%

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